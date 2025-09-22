Ричмонд
Футболистки «Барселоны» получили 5 «Золотых мячей» подряд. У Бонмати рекордные три приза, у Путельяс — два

Сегодня обладательницей награды в третий раз подряд стала Айтана Бонмати. Она является рекордсменкой премии, которую вручает France Football.

Источник: Спортс"

До Бонмати дважды подряд побеждала Алексия Путельяс. Таким образом, с 2021 года выигрывают только представительницы «блауграны».

По одному «Золотому мячу» до них выиграли Меган Рапино и Ада Хегерберг.