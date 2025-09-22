Футболистки «Барселоны» получили 5 «Золотых мячей» подряд. У Бонмати рекордные три приза, у Путельяс — два

До Бонмати дважды подряд побеждала Алексия Путельяс. Таким образом, с 2021 года выигрывают только представительницы «блауграны».
Сегодня обладательницей награды в третий раз подряд стала Айтана Бонмати. Она является рекордсменкой премии, которую вручает France Football.
До Бонмати дважды подряд побеждала Алексия Путельяс. Таким образом, с 2021 года выигрывают только представительницы «блауграны».
По одному «Золотому мячу» до них выиграли Меган Рапино и Ада Хегерберг.