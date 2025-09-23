Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.83
П2
7.75
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.27
П2
3.39
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.92
П2
1.36
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Дембеле выиграл «Золотой мяч» в своей первой номинации — первым после Веа в 1995-м

В 2025 году лучшим футболистом мира по версии France Football стал Усман Дембеле.

Источник: Спортс"

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции впервые вошел в число претендентов на награду. До Дембеле последним игроком, выигравшим «Золотой мяч» в своей первой номинации, был Джордж Веа, получивший приз в 1995 году.