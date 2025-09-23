Дембеле о «Золотом мяче»: «Это потрясающе, у меня нет слов. Благодарю “ПСЖ” и все клубы, за которые я играл. Аль-Хелайфи мне как отец, Энрике — тоже»

«То, что я только что пережил, — это потрясающе. У меня просто нет слов. Это был невероятный год в “ПСЖ”, за мою карьеру многое произошло. То, что эту награду мне вручил Роналдиньо, легенда футбола, — это нечто исключительное.
Я горжусь тем, чего я достиг. Я хочу поблагодарить «ПСЖ», который подписал меня в 2023 году, президента, весь клуб. Нассер [Аль-Хелайфи] для меня как отец. Я также хочу поблагодарить весь персонал, который просто потрясающий, Луиса Энрике, который тоже мне как отец.
Я также хочу поблагодарить своих партнеров по команде, мы выиграли практически все. Вы поддерживали меня. Мы выиграли почти все трофеи, и этот индивидуальный трофей действительно является наградой для команды.
Я также хочу поблагодарить все клубы, за которые я выступал: «Боруссию» Дортмунд, «Ренн», мой родной клуб, где я научился практически всему, и «Барселону», где я мечтал играть, где я учился у таких выдающихся игроков, как Андрес Иньеста и Лионель Месси.
Завоевание «Золотого мяча» не было моей целью на карьеру, но это нечто исключительное. Я работал, чтобы выиграть Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок Франции, и получить в награду индивидуальный трофей — это нечто исключительное.
Я также хочу поблагодарить своих партнеров по сборной, с которыми я рос, играя на юношеском уровне, и поблагодарить тренера, который всегда мне доверял. Теперь мы надеемся выиграть чемпионат мира в последний год его работы.
Я также хотел бы поблагодарить свой город Эвре, где я вырос и где впервые сыграл в футбол. Я стараюсь возвращаться туда, когда у меня появляется свободное время; его жители всегда рядом со мной.
Я также благодарю свою семью, которая всегда поддерживала меня, моего агента, который всегда верил в меня. Он сказал, что однажды я выиграю «Золотой мяч». Спасибо также моей маме и моему лучшему другу, которые всегда рядом", — сказал Дембеле.