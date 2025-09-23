Дембеле о «Золотом мяче»: «Это потрясающе, у меня нет слов. Благодарю “ПСЖ” и все клубы, за которые я играл. Аль-Хелайфи мне как отец, Энрике — тоже»

Я горжусь тем, чего я достиг. Я хочу поблагодарить «ПСЖ», который подписал меня в 2023 году, президента, весь клуб. Нассер [Аль-Хелайфи] для меня как отец. Я также хочу поблагодарить весь персонал, который просто потрясающий, Луиса Энрике, который тоже мне как отец.