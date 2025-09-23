Защитники не выигрывают «Золотой мяч» после 2006 года, вратари — после 1963-го

Узнать больше по теме

Биография Льва Яшина: карьера и личная жизнь футболиста

В российской и советской истории футбола не так уж и много имен, которые являются величиной мирового масштаба. Особняком в списке безусловно талантливых футболистов нашей страны всегда будет стоять Лев Яшин. Ни до, ни после его отечественных игроков не признавали лучшими игроками вне зависимости от эпохи. Поэтому биография Льва Яшина обязательна к просмотру.