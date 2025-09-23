Защитники не выигрывают «Золотой мяч» после 2006 года, вратари — после 1963-го

Последним защитником, получавшим эту награду, остается Фабио Каннаваро. Итальянец выиграл голосование в 2006 году.
Среди вратарей побеждал только Лев Яшин в 1963 году.
