Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.83
П2
7.75
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.27
П2
3.39
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.92
П2
1.36
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Защитники не выигрывают «Золотой мяч» после 2006 года, вратари — после 1963-го

Обладателем приза от France Football в 2025 году стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

Источник: Спортс"

Последним защитником, получавшим эту награду, остается Фабио Каннаваро. Итальянец выиграл голосование в 2006 году.

Среди вратарей побеждал только Лев Яшин в 1963 году.

Узнать больше по теме
Биография Льва Яшина: карьера и личная жизнь футболиста
В российской и советской истории футбола не так уж и много имен, которые являются величиной мирового масштаба. Особняком в списке безусловно талантливых футболистов нашей страны всегда будет стоять Лев Яшин. Ни до, ни после его отечественных игроков не признавали лучшими игроками вне зависимости от эпохи. Поэтому биография Льва Яшина обязательна к просмотру.
Читать дальше