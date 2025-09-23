Ричмонд
Мбаппе вошел в топ-10 «Золотого мяча» в 8-й раз подряд — это рекорд среди французов. Форвард «Реала» обошел Платини и Анри

В 2025 году форвард «Реала» и сборной Франции занял 7-е место в голосовании за лучшего футболиста года по версии France Football. Обладателем награды стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

Источник: Спортс"

Мбаппе входил в топ-10 по итогам голосования в каждом из 8 последних розыгрышей «Золотого мяча». Килиан установил рекорд среди французских футболистов, обойдя Мишеля Платини и Тьерри Анри, входивших в первую десятку по 7 раз подряд.