«Ван Нистелрой уходил с тренировок, если Роналду делал слишком много финтов и не отдавал мяч, когда тот хотел». Фердинанд посоветовал Шешко активнее давать партнерам знать о себе

То, насколько свободен будет Шешко, будет зависеть от принятия решений, и ему нужно пытаться доводить многое из этого до партнеров — либо через рывки, которые делают все очевидным, либо буквально разговаривая с ними после матча. Вот такие разговоры ему нужно вести, потому что я знаю, что Руд [ван Нистелрой] так делал.