Дембеле стал 15-м среди обладателей «Золотого мяча» по результативным действиям в XXI веке. У Усмана 53 очка, Месси набрал 113 в 2012-м

Вингер «ПСЖ» стал обладателем награды по итогам прошлого сезона.

Источник: Спортс"

Француз сделал 53 результативных действия в 60 играх по системе «гол плюс пас» в минувшем сезоне во всех турнирах — это 15-й показатель для обладателей «Золотого мяча» в XXI веке.

Лидером по этой статистике является Лионель Месси, который выиграл «Золотой мяч» в 2012 году и в том сезоне сделал 113 результативных действий в 69 матчах.

Второе место также занимает Месси — 96 результативных действия в 70 матчах, выигрыш «Золотого мяча» в 2011 году.

Третьим является Криштиану Роналду — 84 результативных действия в 59 матчах, выигрыш Золотого мяча в 2013 году.

Дембеле взял «Золотой мяч» — теперь у французов наград, как у Месси! Заслужил?