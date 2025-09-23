Клещев о том, почему поставил Рафинью на 6-е место в голосовании за «Золотой мяч»: «Барса» не выиграла ЛЧ, это помешало ему войти в топ-5. Игроки «ПСЖ» взяли все трофеи, кроме КЧМ &mda

Форвард «Барселоны» Рафинья занял итоговое 5-е место.
— Почему вы поставили Рафинью на шестое место?
— Включил в пятерку четырех игроков «ПСЖ», которые, как мне показалось, заслужили такой оценки больше, чем Рафинья.
— Чем?
— Рафинья показал потрясающий индивидуальный результат: много забил, много отдал.
— Что помешало?
— Среди пунктов о голосовании за «ЗМ» есть тот, который требует отмечать командные достижения. Мендеш, Витинья, Доннарумма и Дембеле взяли все трофеи, кроме КЧМ — поэтому находятся выше в моем рейтинге.
«Барса» не выиграла ЛЧ. Это помешало Рафинье войти в топ-5 — хоть он и выдающийся игрок, как и все номинанты.
— Но Ямаль — на втором месте.
— Если сравнивать Рафинью и Ямаля, то бразилец — более системный футболист, а испанец — куда менее предсказуемый. Он творит на поле и играет для тех, кто хочет видеть импровизацию, неожиданные ходы, невероятные удары, — заявил Клещев.