Клещев о том, почему поставил Рафинью на 6-е место в голосовании за «Золотой мяч»: «Барса» не выиграла ЛЧ, это помешало ему войти в топ-5. Игроки «ПСЖ» взяли все трофеи, кроме КЧМ &mda

Клещев представляет Россию в голосовании за награду лучшему футболисту мира от France Football. На первое место журналист поставил форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле, который и взял награду.

Источник: Спортс"

Форвард «Барселоны» Рафинья занял итоговое 5-е место.

— Почему вы поставили Рафинью на шестое место?

— Включил в пятерку четырех игроков «ПСЖ», которые, как мне показалось, заслужили такой оценки больше, чем Рафинья.

— Чем?

— Рафинья показал потрясающий индивидуальный результат: много забил, много отдал.

— Что помешало?

— Среди пунктов о голосовании за «ЗМ» есть тот, который требует отмечать командные достижения. Мендеш, Витинья, Доннарумма и Дембеле взяли все трофеи, кроме КЧМ — поэтому находятся выше в моем рейтинге.

«Барса» не выиграла ЛЧ. Это помешало Рафинье войти в топ-5 — хоть он и выдающийся игрок, как и все номинанты.

— Но Ямаль — на втором месте.

— Если сравнивать Рафинью и Ямаля, то бразилец — более системный футболист, а испанец — куда менее предсказуемый. Он творит на поле и играет для тех, кто хочет видеть импровизацию, неожиданные ходы, невероятные удары, — заявил Клещев.