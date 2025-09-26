Бразильский журналист заявил, что Неймар «пристрастился к виски и энергетикам, курит кальян и ложится спать в 4−5 утра». Представители игрока назвали это клеветой и будут судиться

Разъясняем также, что мы не будем предоставлять площадку или видимость людям, которые под предлогом «журналистского расследования» распространяют ложную, клеветническую и ничем не подтвержденную информацию. Подчеркиваем, что распространение фейковых новостей не только наносит прямой ущерб чести, имиджу и репутации спортсмена, но и способствует дезинформации общества, поощряя распространение недостоверного контента, который подрывает доверие к серьезной и ответственной журналистике. Подобные практики, помимо своей неэтичности, представляют собой противоправные действия, которые не будут допущены", — говорится в заявлении NR Sports.