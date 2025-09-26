Ричмонд
Бразильский журналист заявил, что Неймар «пристрастился к виски и энергетикам, курит кальян и ложится спать в 4−5 утра». Представители игрока назвали это клеветой и будут судиться

Ранее бразильский журналист Родольфо Гомес заявил, что форвард «Сантоса» не успеет восстановиться от травмы и больше не сыграет в 2025 году, связав это с образом жизни футболиста.

Источник: Спортс"

«Он пристрастился к виски и энергетикам, курит кальян и ложится спать в 4−5 утра» — сказал Родольфо.

Маркетинговая команда Неймара обвинила журналиста в клевете и пригрозила судебными разбирательствами.

"Учитывая легкомысленные, клеветнические, лживые и порочащие утверждения господина Родольфо Гомеса, распространенные в социальных сетях и в его личном блоге в отношении Неймара, сообщаем, что предпринимаются все необходимые судебные меры в уголовной и гражданской плоскости для привлечения виновных к ответственности.

Разъясняем также, что мы не будем предоставлять площадку или видимость людям, которые под предлогом «журналистского расследования» распространяют ложную, клеветническую и ничем не подтвержденную информацию. Подчеркиваем, что распространение фейковых новостей не только наносит прямой ущерб чести, имиджу и репутации спортсмена, но и способствует дезинформации общества, поощряя распространение недостоверного контента, который подрывает доверие к серьезной и ответственной журналистике. Подобные практики, помимо своей неэтичности, представляют собой противоправные действия, которые не будут допущены", — говорится в заявлении NR Sports.

Сам Родольфо Гомес не стал отказываться от своих слов и подтвердил, что готов отстаивать сказанное в суде.

«Неймар и NR Sports имеют полное право обращаться в суд, если считают, что были в какой-то мере ущемлены. Я подтверждаю свою информацию, которая стала результатом журналистского расследования. Если процесс будет продолжен, я буду защищаться, доверяя работе правосудия и опираясь на свободу мысли, выражения и коммуникации, закрепленные в качестве неприкосновенных положений Конституции Бразилии», — заявил журналист.