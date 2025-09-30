Жена Смолова о брачном контракте: «Федя был инициатором, а я выходила замуж по любви, могу сама содержать себя и ребенка. Есть бумажка, где ты знаешь сценарий расставания — это успокаивает»

— Да не смутило. Знаешь, я даже подкаст слушала про брачные договоры. Когда мы его подписали, у меня появилось спокойствие. Знаешь, почему? Потому что тревога за расставание во многом из-за неизвестности, ты не знаешь, как это будет. А здесь у тебя есть бумажка, где ты знаешь этот сценарий. Это очень больно, я не говорю, что нет в этом каких-то эмоций негативных, но это как-то успокаивает, — сказала Карина Истомина.