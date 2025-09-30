Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лацио
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Жена Смолова о брачном контракте: «Федя был инициатором, а я выходила замуж по любви, могу сама содержать себя и ребенка. Есть бумажка, где ты знаешь сценарий расставания — это успокаивает»

— У вас есть брачный контракт?

— Да, мы его заключали до брака.

— А кто был инициатором [контракта]?

— Федя был инициатором. Я его на самом деле понимаю, потому что он все свои деньги заработал сам честным трудом, очень много работал, а я выходила замуж по любви.

Я могу сама себя обеспечивать. Когда я выходила замуж и когда мы планировали ребенка, я все равно рассматривала тот формат, что если у нас что-то не получится, потому что да, я не дура. Я знаю, что если ты беременеешь после там трех месяцев знакомства, все равно есть какие-то риски.

Я посмотрела на свой капитал, у меня там лежало миллионов 25−30. Я понимала, что если даже мы поругаемся и все будет плохо, то я смогу содержать себя, смогу содержать ребенка и не зависеть от кого-то. И мне это дало уверенность войти в эти отношения с головой. Потому что это все равно риски. Даже если ты встречаешь любовь всей своей жизни, ты рискуешь. Невозможно здесь гарантию какую-то получить.

— По условиям брачного контракта вы остаетесь при своем?

— Да, все пополам. То, что его, его остается, что мое — мое.

— Когда он тебе это предложил, тебя это не смутило?

— Да не смутило. Знаешь, я даже подкаст слушала про брачные договоры. Когда мы его подписали, у меня появилось спокойствие. Знаешь, почему? Потому что тревога за расставание во многом из-за неизвестности, ты не знаешь, как это будет. А здесь у тебя есть бумажка, где ты знаешь этот сценарий. Это очень больно, я не говорю, что нет в этом каких-то эмоций негативных, но это как-то успокаивает, — сказала Карина Истомина.