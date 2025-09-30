FIFPro указала на Ямаля, сыгравшего 8158 минут до 18-летия, в докладе о чрезмерной нагрузке на молодых игроков: «Это повышает риск травм — в итоге они ломаются»

Ни один из семи обладателей «Трофея Копа» (награды лучшему игроку до 21 года) с 2010 по 2016 год не сыграли 2000 минут до своего 18-летия. Однако семь из следующих восьми сыграли. А последние четыре игрока достигли самых высоких показателей, во главе с Ямалем, сыгравшим 8158 минут.