Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лацио
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

FIFPro указала на Ямаля, сыгравшего 8158 минут до 18-летия, в докладе о чрезмерной нагрузке на молодых игроков: «Это повышает риск травм — в итоге они ломаются»

Напомним, в сентябре вингер «Барселоны» пропустил несколько матчей из-за дискомфорта в области паха.

Источник: Спортс"

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов отметила в своем докладе, что Ямаль сыграл 130 матчей за клуб и сборную Испании, прежде чем ему исполнилось 18 лет в июле.

FIFPro отмечает, что другие игроки, выступавшие за обе команды, провели на поле гораздо меньше матчей в этом возрасте, включая Андреса Иньесту (40), Ансу Фати (45), Педри (49) и Гави (60).

Ни один из семи обладателей «Трофея Копа» (награды лучшему игроку до 21 года) с 2010 по 2016 год не сыграли 2000 минут до своего 18-летия. Однако семь из следующих восьми сыграли. А последние четыре игрока достигли самых высоких показателей, во главе с Ямалем, сыгравшим 8158 минут.

"Игроки до 24−25 лет все еще растут и взрослеют. Подвергать их чрезмерным нагрузкам — значит повышать риск травм.

Мы видим, что в конечном итоге они ломаются. Это неизведанная территория", — заявил консультант FIFPro Даррен Берджесс.