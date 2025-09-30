Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лацио
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Пономарев о ЦСКА: «Для чемпионства не хватает стабильности, матч со “Спартаком” будет показательным. “Краснодар” и “Зенит” поинтереснее выглядят, собенно в атаке»

Армейцы обыграли «Балтику» (1:0) в 10‑м туре Мир РПЛ и возглавили турнирную таблицу, набрав 21 очко.

Источник: Спортс"

В следующем туре команда Фабио Челестини 5 октября сыграет дома против «Спартака».

— Армейцы вышли на первое место. Как бы оценили их шансы на чемпионство?

— Пока очень рано об этом говорить. Чтобы стать чемпионом, ЦСКА на данном этапе не хватает стабильности.

Матч с «Балтикой» провели хорошо, а до этого плохо выглядели во встрече с «Сочи», несмотря на победу. Да и «Ростову» уступили.

Сейчас посмотрим, как со «Спартаком» сыграют. Этот матч в чем‑то будет показательным. Но пока не могу сказать, что по‑чемпионски выглядят.

«Краснодар» и «Зенит» сейчас поинтереснее выглядят. Особенно в атаке, — сказал бывший защитник ЦСКА.