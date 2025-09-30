Пономарев о ЦСКА: «Для чемпионства не хватает стабильности, матч со “Спартаком” будет показательным. “Краснодар” и “Зенит” поинтереснее выглядят, собенно в атаке»

В следующем туре команда Фабио Челестини 5 октября сыграет дома против «Спартака».
— Армейцы вышли на первое место. Как бы оценили их шансы на чемпионство?
— Пока очень рано об этом говорить. Чтобы стать чемпионом, ЦСКА на данном этапе не хватает стабильности.
Матч с «Балтикой» провели хорошо, а до этого плохо выглядели во встрече с «Сочи», несмотря на победу. Да и «Ростову» уступили.
Сейчас посмотрим, как со «Спартаком» сыграют. Этот матч в чем‑то будет показательным. Но пока не могу сказать, что по‑чемпионски выглядят.
«Краснодар» и «Зенит» сейчас поинтереснее выглядят. Особенно в атаке, — сказал бывший защитник ЦСКА.