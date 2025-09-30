Гурцкая о Кузяеве: «Ахмат» не претендовал, не делал никаких предложений. Далер клубу точно не нужен, его позиция переполнена"

— Газзаев хорошо общается с отцом Кузяева, поэтому в дружеской беседе прозвучал вопрос о возможности попадания в состав. Но у «Ахмата» нет нужды в Кузяеве, эта позиция переполнена. Учитывая, что Далера хорошо знает Черчесов, и у него был опыт выступления в «Ахмате», клуб не отказал бы Кузяеву. Но он точно не нужен им сегодня.