Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лацио
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Гурцкая о Кузяеве: «Ахмат» не претендовал, не делал никаких предложений. Далер клубу точно не нужен, его позиция переполнена"

32-летний полузащитник перешел в «Рубин» на правах свободного агента после двух сезонов в «Гавре».

Источник: Спортс"

— Вас шокировал выбор Кузяева?

— Я позвонил спортивному директору «Ахмата». Руслан Газзаев сказал, что «Ахмат» никогда не претендовал на Кузяева, никогда не делал ему никаких предложений.

— А как было на самом деле?

— Газзаев хорошо общается с отцом Кузяева, поэтому в дружеской беседе прозвучал вопрос о возможности попадания в состав. Но у «Ахмата» нет нужды в Кузяеве, эта позиция переполнена. Учитывая, что Далера хорошо знает Черчесов, и у него был опыт выступления в «Ахмате», клуб не отказал бы Кузяеву. Но он точно не нужен им сегодня.

— Мы не знаем, в каком сейчас состоянии Кузяев, но мы чувствуем, что «Ахмат» хочет сделать следующий шаг. Как будто этот шаг — Кузяев.

— Это не Кузяев. Там есть хорошие и сильные игроки для чемпионата России, — сказал футбольный агент в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».