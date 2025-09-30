Защитник «Кайрата» Мата о матче с «Реалом»: «Мы хотим совершить что-то историческое, болельщики постараются нам помочь. Нам комфортно дома, из-за гор здесь не такой воздух, как в Мадриде&raq

«Мы очень рады играть против “Реала”. Каждый матч “Кайрата” в этом розыгрыше Лиги чемпионов будет особенным. В случае с “Реалом” нам предстоит встретиться с клубом с наибольшим числом побед в Лиге чемпионов. Это нечто историческое.