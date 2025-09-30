Яковлев об инфляции: «Чтобы пригласить в РПЛ топ-игрока, нужно заплатить не 30 млн евро, а 130. С новым лимитом будет меньше странных трансферов»

Чтобы сейчас пригласить в РПЛ топового футболиста, нужно заплатить не 30 млн, а 130, и тогда он будет давать качество. В нынешних реалиях за эти 30 млн приезжают просто нормальные футболисты, но они не играют на голову выше. В футболе произошла инфляция, купить по-настоящему крутого иностранца сложно«, — сказал бывший игрок “Спартака”.