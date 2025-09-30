Коледин о переходе в «Пари НН»: «Они были заинтересованы во мне. Был готов пойти в ЦСКА, в “Спартаке” в меня не поверили. А больше в меня вложили в “Зените”

Я действительно был на просмотре в ЦСКА. Без понятия, почему меня там не захотели видеть, лучше у них спросить. Не расстроился. Все, что ни делается, к лучшему. Мне было без разницы, я был готов пойти в ЦСКА после «Спартака-2», если бы в меня там поверили.