Коледин о переходе в «Пари НН»: «Они были заинтересованы во мне. Был готов пойти в ЦСКА, в “Спартаке” в меня не поверили. А больше в меня вложили в “Зените”

Я действительно был на просмотре в ЦСКА. Без понятия, почему меня там не захотели видеть, лучше у них спросить. Не расстроился. Все, что ни делается, к лучшему. Мне было без разницы, я был готов пойти в ЦСКА после «Спартака-2», если бы в меня там поверили.
Для меня главное — доверие и вера в меня. В «Спартаке» в меня не поверили, вообще не обидно. Я был в команде около года, а в «Зените» прошел всю академию, был в дубле и основе. Для меня в жизни главнее «Зенит», чем «Спартак». В Петербурге в меня вложили больше", — сказал 20-летний защитник.