Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.70
П2
1.98
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лацио
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Коледин о переходе в «Пари НН»: «Они были заинтересованы во мне. Был готов пойти в ЦСКА, в “Спартаке” в меня не поверили. А больше в меня вложили в “Зените”

«Как я попал в “Пари НН”? Меня тут хотели видеть. Выбрал этот клуб, потому что они были заинтересованы во мне.

Я действительно был на просмотре в ЦСКА. Без понятия, почему меня там не захотели видеть, лучше у них спросить. Не расстроился. Все, что ни делается, к лучшему. Мне было без разницы, я был готов пойти в ЦСКА после «Спартака-2», если бы в меня там поверили.

Для меня главное — доверие и вера в меня. В «Спартаке» в меня не поверили, вообще не обидно. Я был в команде около года, а в «Зените» прошел всю академию, был в дубле и основе. Для меня в жизни главнее «Зенит», чем «Спартак». В Петербурге в меня вложили больше", — сказал 20-летний защитник.