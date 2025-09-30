Ричмонд
«ЦСКА для борьбы за чемпионство нужно усиление атаки. Мусаев тяжело выглядит, Алеррандро — ленивый, Круговой сдал без Глебова». Назаренко об армейцах

Армейцы лидируют в РПЛ после 10 туров, опережая «Краснодар» и «Локомотив» на одно очко.

Источник: Sports.Ru

«У ЦСКА проблемная глубина состава. После сентябрьской паузы на сборные игроки вернулись в команду кто разобранный, кто травмированный. Армейцы не продемонстрировали против "Ростова" (0:1) компактной игры на максимальных скоростях, которую показывали раньше, и проиграли.

У ЦСКА еще большая проблема с нападающими. Там нет такого форварда, кто мог бы вровень встать со средней линией или даже с защитниками. Мусаев тяжело выглядит. Я удивляюсь, как его еще в сборную берут. Наверное, потому что на безрыбье и рак рыба. Алеррандро — хороший, но ленивый же, а ленивого не загоняешь.

Из бразильской молодежи кто-то хорошо вписался, кому-то нужно еще время. Кармо достаточно хорошо играл против «Балтики» (1:0), но взаимопонимания с партнерами ему пока не хватает.

Восстановился Глебов. Странно, что он, молодой парень, до травмы определял игру команды. Вместе с Круговым они после стандартов у ворот ЦСКА здорово на скоростях выходили в атаку, переводами обслуживали друг друга, создавали моменты, забивали. Когда Глебов травмировался, Круговой прилично сдал, перестал бежать, и результативность команды упала.

Сильная сторона Кисляка — мышление, но скоростью такой он не обладает. Он может пасом доставить мяч тому же Глебову и Круговому. Сам Кисляк, если побежит, то не так быстро, чтобы выигрывать пространство.

Набор футболистов у ЦСКА не самый роскошный. Не те, наверное, возможности, в отличие от «Зенита», «Спартака». Ближайшие два тура, где ЦСКА сыграет со «Спартаком» и «Локомотивом», прояснят картину во многом. Считаю, для борьбы за чемпионство армейцам нужно все-таки усиление атаки", — сказал бывший нападающий ЦСКА.