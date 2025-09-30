«ЦСКА для борьбы за чемпионство нужно усиление атаки. Мусаев тяжело выглядит, Алеррандро — ленивый, Круговой сдал без Глебова». Назаренко об армейцах

У ЦСКА еще большая проблема с нападающими. Там нет такого форварда, кто мог бы вровень встать со средней линией или даже с защитниками. Мусаев тяжело выглядит. Я удивляюсь, как его еще в сборную берут. Наверное, потому что на безрыбье и рак рыба. Алеррандро — хороший, но ленивый же, а ленивого не загоняешь.