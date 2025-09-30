Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.51
П2
2.24
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Аталанта
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.03
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Реал
Все коэффициенты
П1
25.00
X
12.00
П2
1.10
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.80
П2
3.25
Футбол. Кубок России
20:30
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.35
П2
5.80
Футбол. Испания
21:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.75
П2
5.84
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.26
П2
6.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.92
П2
2.13
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.80
П2
1.61
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Интер
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.67
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Марсель
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.13
П2
7.23
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
20.00
X
9.75
П2
1.14

«Винисиус и Мбаппе невероятны, но это не то. Я видел Роналду, Бензема, Ди Марию, Бэйла, Озила. Криштиану — величайший, выбираю его, а не Месси». Жоржинью из «Кайрата» о «

"Винисиус, Мбаппе, Родриго… Для меня они не так значимы, потому что я видел Криштиану, Бензема, Ди Марию, Бэйла, Озила. Нынешние игроки фантастические, но после того, как я увидел перечисленных, это уже не то.

Источник: Спортс"

При всем уважении, они невероятные игроки, но это не то же самое, что смотреть на Криштиану. Он величайший. Он лучший наряду с Месси. Должен признать, что Месси на одном уровне с Криштиану. Они на одном уровне, но если выбирать, то я всегда выберу Криштиану«, — сказал хавбек “Кайрата” Жоржинью Кошта.