Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
1
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.90
П2
15.00
Футбол. Кубок России
перерыв
Краснодар
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
3.41
X
2.78
П2
2.60
Футбол. Кубок России
перерыв
Ахмат
0
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.22
П2
7.12
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
1
:
Брюгге
1
Все коэффициенты
П1
4.75
X
1.53
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Кайрат
0
:
Реал
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.05
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.26
П2
6.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.73
П2
2.17
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.12
П2
5.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.75
П2
1.62
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Интер
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.67
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Марсель
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.97
П2
6.66
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
21.00
X
10.00
П2
1.13
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Бернардески про Роналду: «В команде ты должен понимать, что он — это он, нельзя сравнивать его с собой. Другое дело, если ты хочешь съесть с ним мороженого. Он смеется, шутит — простой парень&

"Если говорить о раздевалке, то он выдающийся человек. О том, какой он футболист, говорить нечего, он потрясающий. Если же говорить о том, какой он в команде, то он более скромный и чуткий, чем вы могли бы подумать.

Источник: Спортс"

Как его партнер по команде ты должен понимать: он — это он, нельзя сравнивать то, что делаешь ты, с тем, что делает он. Если ты это осознаешь, проблем не будет. У него своя рутина, есть вещи, которые ты должен знать и учитывать. Он твой партнер по команде, но в то же время и нет.

Другое дело, если ты хочешь съесть с ним мороженого в Турине. Он смеется, шутит — действительно простой парень. Когда я входил в помещение, он всегда говорил: «А вот и стильный итальянец», — заявил экс-вингер «Ювентуса», выступающий за «Болонью», в интервью BSMT.