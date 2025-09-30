Бернардески про Роналду: «В команде ты должен понимать, что он — это он, нельзя сравнивать его с собой. Другое дело, если ты хочешь съесть с ним мороженого. Он смеется, шутит — простой парень&

Как его партнер по команде ты должен понимать: он — это он, нельзя сравнивать то, что делаешь ты, с тем, что делает он. Если ты это осознаешь, проблем не будет. У него своя рутина, есть вещи, которые ты должен знать и учитывать. Он твой партнер по команде, но в то же время и нет.
Другое дело, если ты хочешь съесть с ним мороженого в Турине. Он смеется, шутит — действительно простой парень. Когда я входил в помещение, он всегда говорил: «А вот и стильный итальянец», — заявил экс-вингер «Ювентуса», выступающий за «Болонью», в интервью BSMT.