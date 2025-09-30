«Динамо» 5 матчей не уступает в игровое время. Сегодня проиграли «Краснодару» по пенальти

В сентябре московский клуб также разделил очки со «Спартаком» (2:2) в Мир РПЛ, а затем обыграл «Оренбург» (3:1) и «Крылья Советов» (3:2), а также «Сочи» (4:0) в Кубке.
4 октября «Динамо» встретится с «Локомотивом» в чемпионате.
