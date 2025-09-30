Фанаты пели имя Моуринью во время матча «Челси» и «Бенфики» на «Стэмфорд Бридж». Жозе ответил воздушным поцелуем

На первых минутах матча фанаты пели имя Моуринью. Жозе в ответ сделал воздушный поцелуй и помахал рукой.
Напомним, португалец возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й.
Спортс«» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Бенфика» под руководством португальского специалиста играет с «Челси» на выезде во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1, перерыв).
