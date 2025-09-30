Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
24.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.50
П2
46.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
1
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
8.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.60
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
3
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
4
:
Аякс
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
28.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Пафос
1
:
Бавария
5
Все коэффициенты
П1
55.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

«Динамо» в 1-м тайме было поострее, играло агрессивно, интенсивно, во 2-м «Краснодар» переломил ход. Украшением матча стала серия пенальти". Мусаев о матче Кубка

«Быки» одержали победу по пенальти в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (0:0, пен. 4:2).

Источник: Спортс"

«Увидели интересный матч. Надеюсь, что зрители ушли после матча в хорошем настроении. “Динамо” в первом тайме было поострее, играло агрессивно, интенсивно, во втором же мы переломили ход. Украшением матча стала серия пенальти. Ребята проявили хладнокровие, реализовали свои удары.

Мы не хотим разделять Кубок и чемпионат, поэтому приложим все усилия, чтобы остаться на первом месте в таблице. Нравится, что ребята не разделяют турниры. Кордоба просился на поле, Сперцян не хотел уходить с поля. Такой настрой мне нравится", — сказал Мусаев.