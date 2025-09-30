«Увидели интересный матч. Надеюсь, что зрители ушли после матча в хорошем настроении. “Динамо” в первом тайме было поострее, играло агрессивно, интенсивно, во втором же мы переломили ход. Украшением матча стала серия пенальти. Ребята проявили хладнокровие, реализовали свои удары.
Мы не хотим разделять Кубок и чемпионат, поэтому приложим все усилия, чтобы остаться на первом месте в таблице. Нравится, что ребята не разделяют турниры. Кордоба просился на поле, Сперцян не хотел уходить с поля. Такой настрой мне нравится", — сказал Мусаев.