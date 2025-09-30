Семак поспорил с журналистом насчет владения «Зенита» в матче с «Рубином»: «В 1-м тайме 56−60% в нашу пользу. Нужно смотреть, кто считает и по какой статистике контроль движения м

— Я думаю, никак не изменил. Владели инициативой и в первом тайме, и во втором. После забитого мяча в первом тайме, по крайней мере, больше контролировали мяч, так же как и до забитого, и после забитого. Были моменты. Да, их было не так много, но «Рубин» — это команда, которая умеет хорошо защищаться, обороняться. Поэтому я считаю, что сегодня ребята, которые вышли, справились — создавали, забили и победили.