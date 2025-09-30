Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.70
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Семак поспорил с журналистом насчет владения «Зенита» в матче с «Рубином»: «В 1-м тайме 56−60% в нашу пользу. Нужно смотреть, кто считает и по какой статистике контроль движения м

Петербуржцы обыграли «Рубин» в матче FONBET Пути РПЛ Кубка России (1:0).

Источник: Спортс"

— Как оцениваете игру голкипера Латышонка? Все-таки какие-то были ошибки при игре ногами.

— Ничего страшного. Была, наверное, пара моментов, где мяч срезался. Поле достаточно быстрое, и ему неудобно мяч катили. Единственное, был момент, когда он чуть-чуть задержался с выносом, когда попал в игрока соперника, а в остальном сыграл достаточно уверенно, молодец.

Главное, что и команда, и он сыграли сегодня на ноль. Для обороны и для вратаря это добавляет уверенности. Дай бог, чтобы и дальше Женя так же играл и помогал команде.

— Сергей Богданович, как быстрый гол изменил игру вашей команды?

— Я думаю, никак не изменил. Владели инициативой и в первом тайме, и во втором. После забитого мяча в первом тайме, по крайней мере, больше контролировали мяч, так же как и до забитого, и после забитого. Были моменты. Да, их было не так много, но «Рубин» — это команда, которая умеет хорошо защищаться, обороняться. Поэтому я считаю, что сегодня ребята, которые вышли, справились — создавали, забили и победили.

— Я спрашиваю оттого, что, как вы отметили, ваша команда контролировала мяч, но, судя по статистике владения, больше владел мячом «Рубин».

— Но в первом тайме — «Зенит». Почему?

— И это в целом необычная история для «Рубина», когда они играют во владение.

— Подождите, в первом тайме статистика 56−60% в нашу пользу.

— 51 на 49.

— Это по одной статистике, а по телевизионной картинке другая. Здесь нужно посмотреть, кто считает и по какой статистике контроль движения мяча. Конечно, во втором тайме «Рубину» нужно было отыгрываться, атаковать, идти вперед большими силами. Мы, в свою очередь, хорошо защищались, оборонялись, хорошо контратаковали. Позиционные атаки были неплохие, выход из обороны был неплохой. Не всегда, но моментов у нас хороших хватало, поэтому я доволен, — сказал главный тренер «Зенита».