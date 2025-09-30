У «Челси» 2 победы в 6 последних матчах. Дальше — игра с «Ливерпулем»

Это вторая победа лондонцев за шесть последних матчей. Ранее на этом отрезке они одолели «Линкольн Сити» (2:1), а также потерпели 3 поражения и один раз сыграли вничью.
4 октября «синие» примут «Ливерпуль» в 7-м туре АПЛ.
Сегодня команда Энцо Марески обыграла «Бенфику» со счетом 1:0 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
