Агент Дзюбы о незабитом пенальти «Зениту»: «Артему не 18 лет, к концу матча набирается усталость, очень сводило ногу. Но его эта ситуация не сломит, он хочет вернуть должок “Акрону”

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
1
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
7.50
X
1.40
П2
27.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
3
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
11.50
П2
100.00
Футбол. Первая лига
05.10
СКА-Хабаровск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.27
П2
4.05
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Марсель
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

Агент Дзюбы о незабитом пенальти «Зениту»: «Артему не 18 лет, к концу матча набирается усталость, очень сводило ногу. Но его эта ситуация не сломит, он хочет вернуть должок “Акрону”

«Акрон» и «Зенит» сыграли вничью в 11-м туре Мир РПЛ (1:1). В компенсированное ко второму тайму время Дзюба при счете 1:1 не реализовал 11-метровый.

Источник: Спортс"

"Артем провел очень хороший матч, поучаствовал в голе команды, выиграл много единоборств. Он стабильно проводит сезон. Но не будем забывать, что ему не 18 лет, к концу матча набирается усталость.

Говорили с ним после игры, Артем сказал, что очень сводило ногу в конце. Это не оправдание, просто как факт. После такого объема работы концентрация не может быть стопроцентной, это очевидно. Но Артем — сильный человек, личность, его эта ситуация не сломит. Артем настроен по-боевому, хочет вернуть должок команде", — сказал Леонид Гольдман.