Агент Дзюбы о незабитом пенальти «Зениту»: «Артему не 18 лет, к концу матча набирается усталость, очень сводило ногу. Но его эта ситуация не сломит, он хочет вернуть должок “Акрону”

Говорили с ним после игры, Артем сказал, что очень сводило ногу в конце. Это не оправдание, просто как факт. После такого объема работы концентрация не может быть стопроцентной, это очевидно. Но Артем — сильный человек, личность, его эта ситуация не сломит. Артем настроен по-боевому, хочет вернуть должок команде", — сказал Леонид Гольдман.