Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
П1
1.02
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
П1
4.40
X
3.65
П2
1.86

Криштиану Роналду: «Я часто говорю, что играл бы только за Португалию, если бы мог. Вы, наверное, устали видеть меня на церемониях, но я все еще могу многое сделать для сборной и футбола»

Во вторник 40-летний форвард «Аль-Насра» получил приз Globo Prestígio, отмечающий 22 года, которые он уже провел в сборной Португалии.

Источник: Спортс"

"Я выступаю за национальную команду уже 22 года — думаю, это говорит само за себя. Я испытываю страсть к тому, чтобы надевать ее футболку, завоевывать трофеи, играть за национальную команду.

Я часто говорю: «Если бы я мог, я бы играл в футбол только за сборную. Я бы не стал играть ни за какой клуб, потому что это кульминация моей карьеры». И вершина карьеры футболиста. Вот почему я все еще здесь.

Я хочу поблагодарить всех, кто здесь присутствует. В сборной сменилось много поколений. Я вижу здесь много бывших игроков, которые были моими партнерами по команде. Я вижу Руя [Патрисиу], Пепе, Жоржи Андраде, Бету, Куарежму… И, увидев их, я говорю: «Я все еще здесь».

Я знаю, вы, наверное, устали видеть меня здесь, на этих церемониях. Но я думаю, что я все еще могу многое сделать для сборной и футбола. Я хочу играть еще несколько лет, но, честно говоря, не так уж много.

Я хочу поблагодарить всех своих партнеров по команде за то, что я учился у них всех — и даже у молодого поколения в том числе. Для меня большая честь быть с вами. Наша цель — выиграть следующие два матча и попасть на чемпионат мира. Чемпионат мира скоро начнется. Мы должны думать исключительно о настоящем, но при этом не забывать о будущем. Это было бы мечтой. Но мы двигаемся шаг за шагом", — сказал Роналду.

Криштиану Роналду: «Моя семья говорит: “Тебе пора остановиться. Почему ты хочешь забить 1000 голов?” Но я все еще помогаю клубу и сборной, так почему бы не продолжить?».

Роналду о призе за заслуги в сборной: «Это не награда в честь окончания карьеры, а признание многолетних усилий, самоотверженности и амбиций. Соревнование с молодыми вдохновляет меня».