Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.81
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Венгрия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.32
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Норвегия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.23
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Турция
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.66
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
20.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.25
П2
24.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Эстония
:
Италия
Все коэффициенты
П1
41.00
X
14.25
П2
1.07
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.49
П2
5.80

«Интер Майами» интересуется Неймаром. Бразилец выступал с Месси и Суаресом в «Барсе»

Переговоры еще не состоялись, но представители бразильца признают потенциальную выгоду от возможного трансфера, сообщает Daily Mail.

Эта перспектива может также заинтересовать Неймара на данном этапе.

Кроме того, в «Майами» бразилец может вновь сыграть с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, с которыми выступал за «Барселону».