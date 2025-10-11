Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.81
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Венгрия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.32
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Норвегия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.23
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Турция
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.66
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
20.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.25
П2
24.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Эстония
:
Италия
Все коэффициенты
П1
41.00
X
14.25
П2
1.07
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.49
П2
5.80

Альварес включил Месси, Марадону, Ди Стефано, Роналдо и Роналду в топ-5 игроков в истории. Лионель — лучший по версии Хулиана

Нападающий «Атлетико» и сборной Аргентины в разговоре со стримером Ибаем Льяносом выбрал пять лучших футболистов в истории, расставив их по местам.

Источник: Спортс"

На первое место Альварес поставил своего соотечественника Лионеля Месси. В тройку также вошли аргентинцы — Диего Марадона и Альфредо Ди Стефано.

Замкнули топ-5 лучших игроков в истории по версии Хулиана бразилец Роналдо и португалец Криштиану Роналду.

Гризманн назвал Зидана лучшим игроком в истории. Месси — 2-й, Марадона — 3-й, Бекхэм — 5-й.

Узнать больше по теме
Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше