Альварес включил Месси, Марадону, Ди Стефано, Роналдо и Роналду в топ-5 игроков в истории. Лионель — лучший по версии Хулиана

На первое место Альварес поставил своего соотечественника Лионеля Месси. В тройку также вошли аргентинцы — Диего Марадона и Альфредо Ди Стефано.
Замкнули топ-5 лучших игроков в истории по версии Хулиана бразилец Роналдо и португалец Криштиану Роналду.
Гризманн назвал Зидана лучшим игроком в истории. Месси — 2-й, Марадона — 3-й, Бекхэм — 5-й.
