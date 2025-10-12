Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
1
:
Турция
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Грузия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
1
:
Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Италия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

Гаттузо о 3:1 с Эстонией: «Италия контролировала игру все 93 минуты. Наша миссия — расти от матча к матчу, нужно повышать самооценку и стараться играть еще лучше»

Итальянцы одержали победу со счетом 3:1 в 7-м туре квалификации ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

"Главное — создавать, после голов можно допускать ошибки. Еще раз спасибо ребятам за их самоотдачу, мы продолжаем идти по тому пути, который я видел на этой неделе. Теперь нам нужно восстановиться, история говорит о том, что нам всегда тяжело во втором матче. У нас многое поставлено на карту, потому что, если мы выиграем у Израиля, мы сможем чувствовать себя спокойнее и хорошо подготовиться к плей-офф.

Наша миссия заключается в том, чтобы расти от игры к игре. Нам нужно хорошо ладить и усердно работать, нам нужно обрести уверенность в себе. Я очень счастлив, нам нужно продолжать повышать свою самооценку и стараться играть еще лучше.

Если бы не несчастный случай с Джиджо [Доннаруммой], это был бы спокойный матч. Бывают трудные моменты, но они позволяют расти. Мы контролировали игру на протяжении всех 93 минут".

О травме Кина.

«У него немного болит голеностоп, и это досадно. Эспозито хорошо вышел на замену и забил гол. Будем надеяться, что ничего серьезного, потому что нам нужны все», — сказал Гаттузо.