Салемакерс получил травму задней поверхности бедра в игре с Северной Македонией. Бельгиец пропустит матч с Уэльсом и, скорее всего, ближайшие встречи «Милана»

Как сообщила Королевская бельгийская футбольная ассоциация, Салемакерс не сыграет за сборную в следующем матче против Уэльса. По информации Sky Sport, у хавбека «Милана» травма задней поверхности бедра, степень которой предстоит уточнить с помощью обследования.