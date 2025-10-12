Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
1
:
Турция
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Грузия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
1
:
Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Италия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

Салемакерс получил травму задней поверхности бедра в игре с Северной Македонией. Бельгиец пропустит матч с Уэльсом и, скорее всего, ближайшие встречи «Милана»

Полузащитник был заменен на 59-й минуте матча отбора ЧМ против Северной Македонии (0:0).

Как сообщила Королевская бельгийская футбольная ассоциация, Салемакерс не сыграет за сборную в следующем матче против Уэльса. По информации Sky Sport, у хавбека «Милана» травма задней поверхности бедра, степень которой предстоит уточнить с помощью обследования.

Если повреждение подтвердится, игрок также рискует пропустить ближайшие встречи «Милана», начиная с матча Серии A против «Фиорентины», который состоится 19 октября.

Салемакерс выходил в стартовом составе «Милана» во всех матчах текущего сезона. Его статистика — здесь.