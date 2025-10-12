Салемакерс получил травму задней поверхности бедра в игре с Северной Македонией. Бельгиец пропустит матч с Уэльсом и, скорее всего, ближайшие встречи «Милана»

Как сообщила Королевская бельгийская футбольная ассоциация, Салемакерс не сыграет за сборную в следующем матче против Уэльса. По информации Sky Sport, у хавбека «Милана» травма задней поверхности бедра, степень которой предстоит уточнить с помощью обследования.
Если повреждение подтвердится, игрок также рискует пропустить ближайшие встречи «Милана», начиная с матча Серии A против «Фиорентины», который состоится 19 октября.
Салемакерс выходил в стартовом составе «Милана» во всех матчах текущего сезона. Его статистика — здесь.