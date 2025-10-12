Ричмонд
Мартинес про гол Невеша Ирландии на 91-й: «Сила Жоты с нами, он вдохновляет нас и помогает осуществить мечту. Это была тяжелая, но заслуженная победа»

Португальцы выиграли матч 7-го тура квалификации ЧМ-2026 со счетом 1:0 благодаря голу Рубена Невеша на 91-й минуте.

Источник: Спортс"

"Мы ожидали такого матча. Сборная Ирландии сейчас сильнее, чем в сентябре. Они хотели проявить реакцию после поражения от Армении. Тем не менее, мы не нервничали. У нас было девять угловых, а они не угрожали воротам Диогу Кошты. Мы действовали очень грамотно, останавливая Ирландию. Нам нужно было забивать раньше… Мне очень понравились стойкость и мужество команды. Это была тяжелая, но заслуженная победа.

Мы хотели, чтобы такие игроки, как Бруну Фернандеш и Бернарду Силва, использовали пространство в центре поля. Во втором тайме мы переместили Педру Нету и Бернарду Силву на фланги. Это помогло. Мы не давали Ирландии контратаковать, но нам не хватало быстроты в обращении с мячом".

Про гол Рубена Невеша.

«Я думаю, сила Диогу Жоты с нами. Он всегда вдохновляет нас и помогает осуществить его мечту, которая является мечтой и для всех нас», — сказал главный тренер сборной Португалии.

Невеш сделал татуировку, изображающую его объятия с Жотой: «Диогу очень особенный человек для меня. Эти детали напоминают мне о нем и о моих достижениях и трудностях».

Прошли похороны Жоты и его брата. Службу посетили Слот, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Бернарду, Бруну, Феликс и другие. Невеш и Канселу прилетели из США, Рубен нес гроб Диогу.

