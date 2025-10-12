Мартинес про гол Невеша Ирландии на 91-й: «Сила Жоты с нами, он вдохновляет нас и помогает осуществить мечту. Это была тяжелая, но заслуженная победа»

"Мы ожидали такого матча. Сборная Ирландии сейчас сильнее, чем в сентябре. Они хотели проявить реакцию после поражения от Армении. Тем не менее, мы не нервничали. У нас было девять угловых, а они не угрожали воротам Диогу Кошты. Мы действовали очень грамотно, останавливая Ирландию. Нам нужно было забивать раньше… Мне очень понравились стойкость и мужество команды. Это была тяжелая, но заслуженная победа.