Федерация Косова осудила скандирования сербов «Косово — это Сербия» и баннеры с сербским флагом на карте Косова в матче с Албанией. Организация пожалуется в УЕФА

Во время матча фанаты хозяев скандировали «Косово — это Сербия».
"Футбольная федерация Косова решительно осуждает хоровые выкрики против Косово и провокационные сообщения на трибунах стадиона в Лесковце, где был поднят сербский флаг, наложенный на карту Косово, во время матча между Сербией и Албанией.
К сожалению, подобные сцены — не новость для сербских стадионов, где разжигание ненависти и оскорбительные послания в адрес соседних государств продолжают повторяться без должного наказания. Футбольная федерация Косова считает, что такие действия противоречат духу спорта, принципам уважения и ценностям, которые представляют УЕФА и ФИФА.
В связи с этим Футбольная федерация Косова направит ноту протеста в УЕФА, требуя принять четкие и строгие меры против Футбольного союза Сербии за эти повторяющиеся акты, которые наносят ущерб имиджу футбола и подрывают принципы, провозглашенные УЕФА и ФИФА.
Одновременно Футбольная федерация Косова поздравляет сборную Албании с заслуженной победой со счетом 1:0 над Сербией — победой, отражающей характер, преданность и силу албанского футбола.
Футбольная федерация Косова заявляет, что будет и впредь с достоинством отстаивать ценности спорта, уважения и равенства между народами, добиваясь того, чтобы каждое футбольное поле в Европе было местом игры, а не ненависти", — говорится в заявлении организации.