Федерация Косова осудила скандирования сербов «Косово — это Сербия» и баннеры с сербским флагом на карте Косова в матче с Албанией. Организация пожалуется в УЕФА

Футбольная федерация Косова заявляет, что будет и впредь с достоинством отстаивать ценности спорта, уважения и равенства между народами, добиваясь того, чтобы каждое футбольное поле в Европе было местом игры, а не ненависти", — говорится в заявлении организации.