Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
1
:
Турция
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Грузия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
1
:
Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Италия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

Федерация Косова осудила скандирования сербов «Косово — это Сербия» и баннеры с сербским флагом на карте Косова в матче с Албанией. Организация пожалуется в УЕФА

Сборная Сербии уступила дома команде Албании в матче отбора ЧМ-2026 (0:1).

Источник: Спортс"

Во время матча фанаты хозяев скандировали «Косово — это Сербия».

"Футбольная федерация Косова решительно осуждает хоровые выкрики против Косово и провокационные сообщения на трибунах стадиона в Лесковце, где был поднят сербский флаг, наложенный на карту Косово, во время матча между Сербией и Албанией.

К сожалению, подобные сцены — не новость для сербских стадионов, где разжигание ненависти и оскорбительные послания в адрес соседних государств продолжают повторяться без должного наказания. Футбольная федерация Косова считает, что такие действия противоречат духу спорта, принципам уважения и ценностям, которые представляют УЕФА и ФИФА.

В связи с этим Футбольная федерация Косова направит ноту протеста в УЕФА, требуя принять четкие и строгие меры против Футбольного союза Сербии за эти повторяющиеся акты, которые наносят ущерб имиджу футбола и подрывают принципы, провозглашенные УЕФА и ФИФА.

Одновременно Футбольная федерация Косова поздравляет сборную Албании с заслуженной победой со счетом 1:0 над Сербией — победой, отражающей характер, преданность и силу албанского футбола.

Футбольная федерация Косова заявляет, что будет и впредь с достоинством отстаивать ценности спорта, уважения и равенства между народами, добиваясь того, чтобы каждое футбольное поле в Европе было местом игры, а не ненависти", — говорится в заявлении организации.