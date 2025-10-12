Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
1
:
Турция
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Грузия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
1
:
Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Италия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

Де ла Фуэнте о 2:0 с Грузией: «В Испании неиссякаемая кузница талантов, мне повезло. Комплименты нас не ослабят, мы еще ничего не добились»

Сборная Испании выиграла три из трех матче квалификации чемпионата мира и идет на первом месте в группе E с 9 очками. На втором — Турция с 6 баллами.

"У нас отличная молодежь, много хороших футболистов, и это для нас предмет гордости, а не беспокойства. Мне повезло — у нас неиссякаемая кузница талантов.

В матче с Грузией нам немного не хватило точности, но это и есть футбол: он возвращает нас к реальности и показывает, чего мы действительно добиваемся — а это очень важно. Мы могли выиграть с крупным счетом, но чтобы достичь того, чего мы уже достигли, нужно делать все действительно очень хорошо.

О том, что Ойарсабаль уступил пенальти Феррану Торресу (который тот не забил).

«У нас есть отличные исполнители, и не имеет значения, кто бьет — Ойарсабаль или Ферран. Я не вижу в этом ничего плохого: это жест, который показывает, что команда — это семья, где все друзья».

О Педри и распределении игрового времени.

«Сегодня легко говорить на эту тему — играть больше или меньше. Футбол — это спорт, где существует риск, независимо от того, случаются травмы или нет, они — часть игры. Он провел очень серьезный, полный матч. Его игра — это контроль и текучесть».

О травме Дани Ольмо.

«Не было медицинского заключения, только жалобы на дискомфорт, и поэтому мы решили отправить его на обследование. Он почувствовал себя плохо, и в пятницу мы направили его пройти тесты».

О стиле игры при кадровых потерях.

«Мы всегда играем примерно одинаково, независимо от состава — и это снова доказано. Сегодня не вышли Хесус (Родригес) или Хорхе (Де Фрутос), но уверен, если бы они сыграли, выглядели бы точно так же».

О похвале в адрес сборной Испании.

«Если вы говорите спокойно и естественно, похвалу можно принимать нормально. Мы должны становиться еще лучше. Комплименты нас не ослабят. Мы еще ничего не добились. Нет высокомерия — даже наоборот. Это замечательная команда. У меня отличные футболисты, но еще лучшие люди», — сказал главный тренер сборной Испании.

