Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Сан-Марино
:
Кипр
П1
15.00
X
6.81
П2
1.23
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Черноморец
П1
2.12
X
3.08
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
1
:
Турция
6
П1
X
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Грузия
0
П1
X
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
1
:
Ирландия
0
П1
X
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Италия
3
П1
X
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Албания
1
П1
X
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
Шабаров о 0:2 с Беларусью U21: «Россия в атаке сыграла слабо. Были моменты, но не смогли главное — забить»

— В первом тайме не особо получилась игра, особенно атакующие действия. Играли скромно, нерешительно. Фактически не обостряли игру. Группа атаки не могла обострить, создать голевой момент. С чем это связано, будем выяснять — говорить с игроками, смотреть видео.

Источник: Спортс"

Но и в обороне сыграли не очень здорово. Высокий прессинг требует хорошей игры на задней линии, когда соперник много использует длинные мячи. Мы проиграли много мячей, отсюда моменты, которые возникли у соперника.

Но и в обороне сыграли не очень здорово. Высокий прессинг требует хорошей игры на задней линии, когда соперник много использует длинные мячи. Мы проиграли много мячей, отсюда моменты, которые возникли у соперника.

Второй тайм лучше сыграли в атаке, смелее. Защитники стали лучше находить игроков между линий. Были моменты, но мы не смогли самое главное в футболе — забить мяч. Решающего точного удара мы так и не нанесли.

Раз мы ничего не забили, значит, в атаке сыграли слабо. Но оборона во втором тайме сыграла получше. У соперника фактически не было моментов, и он нас наказал лишь в конце, когда мы пошли ва-банк. Будем разбираться и смотреть, что надо улучшать.

Мы ожидали, что будем владеть инициативой на мяче, а соперник будет убегать в случае наших потерь. Такая стилистика игры и была. Нам нужно качественнее выполнять основные игровые функции, делать это лучше соперника, не терять простые мячи. Соперник не удивил, скорее не в лучшую сторону удивила наша команда.

— Не сложилось впечатление, что счет не по игре?

— В таком возрасте это не оправдание. Можно хорошо играть, контролировать мяч, но футбол — это про голы. Раз они забили, значит, сыграли лучше. И по судейству никаких ошибок не было. Я не считаю, что была какая-то несправедливость, — сказал старший тренер молодежной сборной России.