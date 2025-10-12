Ричмонд
Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Сан-Марино
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.81
П2
1.23
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.08
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Шотландия
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.50
П2
23.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Нидерланды
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.00
П2
35.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Фарерские острова
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.91
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
1
:
Турция
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Грузия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
1
:
Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Италия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

Парфенов о 18-м месте «Торпедо»: «Задача — достать из игроков максимум и вернуть их на тот уровень, чтобы результаты стали лучше»

После 14 игр черно-белые замыкают таблицу Первой лиги.

Источник: Спортс"

"Простые мячи, которые мы пропускаем… вот это не радует. Это цена ошибки и момента концентрации. Это то, в чем нам нужно прибавлять. Через терпение, труд и веру ребят и всех-всех в клубе, потому что сейчас у нас непростой момент, и его нужно всем вместе пройти, с высоко поднятой головой.

Мы забили первыми, и Тула встала на мяч. Особых моментов у них не было. Даже тот гол, который мы пропустили за несколько секунд до перерыва — мяч попал в голову и влетел в ворота. Ты никак не можешь на это повлиять, единственное — не терять концентрацию. Только самим нужно добавлять в этих моментах.

То же самое касается и второго тайма. После перерыва мы вышли отдохнувшими, никто нас не задавил, но потери в центре поля недопустимы, если каждая из них завершается голевой атакой соперника. Это то, что не очень радует.

Но при этом мы проявили характер. Мы начали контролировать мяч, чаще заходить на чужую половину и в итоге сравняли счет. Было видно, что команда хотела сравнять, хотела выиграть. Я это видел и чувствовал. Сейчас имеем то, что имеем, и идем дальше.

Мы верим в своих футболистов, и для нас они самые лучшие. Наша задача — достать из них максимум и вернуть их на тот уровень, чтобы результаты нашей команды стали лучше. Нужно убрать те негативные моменты, которые я проговорил, и шаг за шагом двигаться вперед«, — сказал тренер “Торпедо”.