«Гвардиола абсолютно поменял ментальность “Сити”. Клуб стал совсем другим». Божинов о «горожанах»

— Вы играли в «Манчестер Сити». Как вам сейчас успехи клуба?
— Очень хорошо! Сейчас все изменилось. Сейчас «Сити» стал совсем другим, большим клубом. Они выиграли Лигу чемпионов. Все игроки приезжают в «Сити», там работает фантастический тренер Гвардиола.
— Лучший игрок «Сити»?
— На данный момент это Холанд. Гвардиола абсолютно поменял ментальность клуба, — сказал экс-форвард «Ман Сити» и «Ювентуса».
