Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Сан-Марино
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.81
П2
1.23
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.08
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Шотландия
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.50
П2
23.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Нидерланды
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.11
X
13.00
П2
35.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Фарерские острова
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.86
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
1
:
Турция
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Грузия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
1
:
Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Италия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

«Гвардиола абсолютно поменял ментальность “Сити”. Клуб стал совсем другим». Божинов о «горожанах»

— Самый сильный игрок, с которым вы играли в одной команде?

Источник: Sports

— Вы играли в «Манчестер Сити». Как вам сейчас успехи клуба?

— Очень хорошо! Сейчас все изменилось. Сейчас «Сити» стал совсем другим, большим клубом. Они выиграли Лигу чемпионов. Все игроки приезжают в «Сити», там работает фантастический тренер Гвардиола.

— Лучший игрок «Сити»?

— На данный момент это Холанд. Гвардиола абсолютно поменял ментальность клуба, — сказал экс-форвард «Ман Сити» и «Ювентуса».

Узнать больше по теме
Биография Златана Ибрагимовича: карьера и личная жизнь футболиста
Златан Ибрагимович — особенный в перечне выдаюшихся звезд футбола. Его уровень всегда был очевидно высоким, но очевидно не легендарным. С годами швед поменял все. И сегодня это один из лучших нападающих за всю историю. Биография Златана Ибрагимовича наполнена кучей клубов. И везде он стремился быть номером один.
Читать дальше