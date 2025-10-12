Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Сан-Марино
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.81
П2
1.23
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.08
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Шотландия
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.50
П2
23.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Нидерланды
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.11
X
13.00
П2
35.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Фарерские острова
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.86
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
1
:
Турция
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Грузия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
1
:
Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Италия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

Экс-врач «Спартака» Лю: «Станковича уже давно надо было менять, не подходит он. Если войдут в шестерку, уже слава богу»

После 11 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.

Источник: Спортс"

— Команда выступает не очень хорошо. Состав часто меняется. Это проблема. Поэтому нет командного духа. Ребята выходят на поле, хотят победить, но не получается.

— Можете сравнить физические кондиции футболистов сейчас и времен того «Спартака», в котором работали вы?

— Сейчас физики не хватает. В первом тайме ребята играют хорошо, во втором — плохо. Команда выступает нестабильно. В этом чемпионе она вряд ли станет чемпионом. Если войдет в первую шестерку, уже слава богу.

— Станковича надо менять?

— Уже давно надо было это сделать. Не подходит он «Спартаку».

— Кто из игроков красно-белых вам сейчас нравится?

— Наверное, такого нет. Хотя новичок Жедсон неплохо себя показывает. В целом ребята хорошие, но нет игры, — сказал бывший врач «Спартака».