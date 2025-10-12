Экс-врач «Спартака» Лю: «Станковича уже давно надо было менять, не подходит он. Если войдут в шестерку, уже слава богу»

— Команда выступает не очень хорошо. Состав часто меняется. Это проблема. Поэтому нет командного духа. Ребята выходят на поле, хотят победить, но не получается.
— Можете сравнить физические кондиции футболистов сейчас и времен того «Спартака», в котором работали вы?
— Сейчас физики не хватает. В первом тайме ребята играют хорошо, во втором — плохо. Команда выступает нестабильно. В этом чемпионе она вряд ли станет чемпионом. Если войдет в первую шестерку, уже слава богу.
— Станковича надо менять?
— Уже давно надо было это сделать. Не подходит он «Спартаку».
— Кто из игроков красно-белых вам сейчас нравится?
— Наверное, такого нет. Хотя новичок Жедсон неплохо себя показывает. В целом ребята хорошие, но нет игры, — сказал бывший врач «Спартака».