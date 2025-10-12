Ричмонд
Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Сан-Марино
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
16.00
X
7.06
П2
1.22
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.08
П2
4.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Шотландия
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Нидерланды
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.25
П2
29.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Фарерские острова
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.88
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Греция
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Литва
:
Польша
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.83
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Румыния
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.88
П2
1.79
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.01
X
46.00
П2
80.00

Воронежский «Факел» одержал вторую победу подряд

Воронежский «Факел» одержал победу над ярославским «Шинником» со счётом 1:0. Вторая подряд победа команды под руководством Олега Василенко была добыта в гостевом матче 14-го тура первой лиги, состоявшемся в субботу, 11 октября. Ранее, напомним, «огнеопасные» победили в домашнем матче ульяновскую «Волгу».

Главным арбитром встречи был назначен Игорь Капленков из Москвы. Перед её началом «огнеопасные» занимали вторую позицию в турнирной таблице, имея 27 баллов, в то время как их оппоненты располагались на десятой строчке с 17 очками.

В первом тайме воронежцы предприняли попытки подавить соперника и создали несколько голевых моментов, однако реализовать их не смогли, и на табло сохранялись нули. Во второй половине игры на 58-й минуте полузащитник «Факела» Николай Гиоргобиани забил решающий мяч в дальний угол ворот «Шинника». Поединок закончился со счётом 1:0.

Эта вторая победа под руководством Василенко позволила «огнеопасным» подняться на первую строчку турнирной таблицы.