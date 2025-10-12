Воронежский «Факел» одержал вторую победу подряд

Главным арбитром встречи был назначен Игорь Капленков из Москвы. Перед её началом «огнеопасные» занимали вторую позицию в турнирной таблице, имея 27 баллов, в то время как их оппоненты располагались на десятой строчке с 17 очками.
В первом тайме воронежцы предприняли попытки подавить соперника и создали несколько голевых моментов, однако реализовать их не смогли, и на табло сохранялись нули. Во второй половине игры на 58-й минуте полузащитник «Факела» Николай Гиоргобиани забил решающий мяч в дальний угол ворот «Шинника». Поединок закончился со счётом 1:0.
Эта вторая победа под руководством Василенко позволила «огнеопасным» подняться на первую строчку турнирной таблицы.