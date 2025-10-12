Воронежский «Факел» одержал вторую победу подряд

В первом тайме воронежцы предприняли попытки подавить соперника и создали несколько голевых моментов, однако реализовать их не смогли, и на табло сохранялись нули. Во второй половине игры на 58-й минуте полузащитник «Факела» Николай Гиоргобиани забил решающий мяч в дальний угол ворот «Шинника». Поединок закончился со счётом 1:0.