Защитник Португалии Вейга о Роналду, не забившем с пенальти Ирландии: «Криштиану не за что извиняться, учитывая его отличную игру и все, что он сделал для португальского футбола»

«Криштиану не за что извиняться. Учитывая все, что он сделал для Португалии и португальского футбола, то, что он продолжает делать, а также его отличную игру», — заявил защитник сборной Португалии и «Вильярреала».
Форвард сборной Португалии не реализовал одиннадцатиметровый в матче с Ирландией (1:0) в отборе на ЧМ-2026. Роналду пробил по центру, и вратарь ирландцев Куивин Келлехер отбил мяч ногой.