Бернардески о Роналду: «Он изменил футбол и спорт. Победитель, экстраординарная личность, невероятно скромный человек, уникальный и неповторимый»

Итальянец и португалец вместе выступали за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

Источник: Спортс"

"Роналду — экстраординарная личность, невероятно скромный человек, который прекрасно знает, кто он и что он собой представляет. Я могу говорить о нем только хорошее — он так много дал мне, очень помог.

Он воплощает в себе все, чем может быть человек. Любой, кому посчастливилось узнать его как человека, может говорить о нем только хорошее.

Криштиану — победитель, он нечто поистине уникальное и неповторимое. Играть с ним — это неповторимый опыт.

Он живет своей работой — с утра до ночи. Он изменил футбол и спорт в целом«, — сказал полузащитник “Болоньи” Бернардески.