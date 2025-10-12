Ричмонд
Спаллетти составил символическую сборную игроков, которых он тренировал в клубах: Хвича, Тотти, Салах, де Росси, Джеко, Шченсны, Кулибали, Киву

В состав вошли только те футболисты, которые работали с итальянцем в клубе. За свою тренерскую карьеру Спаллетти возглавлял «Зенит», «Интер», «Наполи», «Рому», «Удинезе», «Сампдорию», «Венецию», «Эмполи», «Анкону» и сборную Италии.

Источник: Спортс"

Состав сборной:

Вратарь: Войцех Шченсны («Рома»).

Защитники: Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали (оба — «Наполи»), Кристиан Киву («Рома»), Марек Янкуловски («Удинезе»).

Полузащитники: Давид Писарро, Даниэле де Росси (оба — «Рома»).

Нападающие: Мохамед Салах, Франческо Тотти, Эдин Джеко (все — «Рома»), Хвича Кварацхелия («Наполи»).