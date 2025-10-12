Игроки Албании пели в самолете песню об Адеме Яшари из Армии освобождения Косова после победы над Сербией. В раздевалке футболисты показывали албанского орла

Как передает Sport, уже в самолете по пути в Албанию игроки исполнили песню Mora Fjale, посвященную Адему Яшари — командиру Армии освобождения Косова. Яшари вел вооруженную борьбу против властей Югославии за выход Косова и Метохии из состава республики. Был убит в 1998 году. В Албании он считается национальным героем, в Сербии его считают террористом и военным преступником.