Фанаты «Шальке» напали на фотографов в Дублине — схватили камеру женщины, 70-летнего мужчину повалили и ударили ногой в голову. Клуб осудил инцидент, случившийся перед матчем с «Богемианом»

В субботу «Шальке» в столице Ирландии уступил «Богемиану» (2:3) в товарищеском матче на «Дэйлимаунт Парк». Инцидент произошел перед игрой, когда болельщики немецкой команды большой группой шли по Лоуэр-Эбби-стрит.
Известный британский фотограф, документалистка и портретистка Карли Кларк решила сфотографировать болельщиков. Один из фанатов атаковал ее. Когда коллега попытался помочь женщине, другой фанат повалил его на землю. На кадрах свидетелей происшествия видно, как болельщик пытается ногой ударить 70-летнего лежащего мужчину.
«Сегодня в Дублине я пошла фотографировать то, что, как я думала, было парадом. Они схватил мою камеру (фотоаппарат остался в руках женщины — Спортс»") и повалили Стива. Затем они ударили его ногой по голове, он не мог подняться, но его продолжали пинать.
Это были футбольные хулиганы «Шальке». Я в ужасе и отвращении!" — написала Кларк в соцсети и опубликовала видео.
«Шальке» позже отреагировал на видео Кларк в социальных сетях, извинившись перед фотографом и осудив инцидент.
"Прежде всего, мы хотели бы принести искренние извинения пострадавшим и пожелать им скорейшего и полного восстановления. Насилие в любой форме совершенно неприемлемо и полностью противоречит ценностям и принципам нашего клуба.
Мы относимся к инциденту очень серьезно и полностью поддерживаем расследование от имени клуба. До тех пор просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы не будем давать дальнейших комментариев", — заявил клуб.
В связи с инцидентом никто не был арестован.
Клуб из Гельзенкирхена занимает второе место в таблице второй Бундеслиги после восьми туров, на одно очко отставая от «Эльферсберга».