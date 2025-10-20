Канисарес о том, что Флик не ушел в раздевалку после красной в матче с «Жироной»: «Это как если бы футболиста удалили, но он остался на поле. Вам не кажется, что это неуважение

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получил две желтые карточки в матче с «Жироной» (2:1) в 9-м туре Ла Лиги за возмущение судейскими решениями. После удаления он наблюдал за игрой из подтрибунного помещения, а не ушел в раздевалку.
"Вам не кажется, что [присутствие Флика в подтрибунке] — это огромное неуважение к судьям и четвертому арбитру, не говоря уже о том, что это демонстративный жест?
То, что Флик находился в подтрибунном помещении, — это как если бы футболиста удалили, но он остался на поле.
Есть вещи, которые должны соблюдаться, а если они не соблюдают, судьи должны останавливать матч, потому что удаленный игрок или тренер не могут присутствовать там«, — сказал бывший вратарь “Валенсии”.
Флик пропустит 1 игру. Ему не грозит дополнительная дисквалификация — судья не указал в отчете, что тренер «Барсы» не ушел в раздевалку после красной в матче с «Жироной».