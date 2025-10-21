Чемпион мира-1970 Леао о Неймаре: «Он уже не тот, и проблемы сборной Бразилии не решит. Физически он не готов, знает, что хочет сделать, но не может. Нет той мышечной реакции»

Я не вижу, чтобы Неймар смог решить наши проблемы. Он уже не в том возрасте. Он не разучился играть в футбол. Просто теперь он требует от себя тех рывков, которые раньше мог делать, а сейчас — нет, потому что он не готов физически. И что происходит? Возникают травмы, проблемы.