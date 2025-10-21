Чемпион мира-1970 Леао о Неймаре: «Он уже не тот, и проблемы сборной Бразилии не решит. Физически он не готов, знает, что хочет сделать, но не может. Нет той мышечной реакции»

Я не вижу, чтобы Неймар смог решить наши проблемы. Он уже не в том возрасте. Он не разучился играть в футбол. Просто теперь он требует от себя тех рывков, которые раньше мог делать, а сейчас — нет, потому что он не готов физически. И что происходит? Возникают травмы, проблемы.
Он, в своей голове, когда начинает атаку, знает, что хочет сделать, но больше не может. Не может. У него больше нет той же мышечной реакции. Нет больше последовательности в тренировках. Это уже не тот спортсмен. Бесполезно отрицать.
Он начинал как великолепный талант. Помню, однажды, в игре против «Сантоса» (когда Леао был тренером — Спортс«“), он выходил с поля, я подошел к нему и сказал: “Слушай, парень, нам ты понадобишься на чемпионате мира. Береги себя”. Это единственное, чего он не делает.
А критиковать его? Я уже не в футболе, но думаю, что мы упустили большую возможность", — сказал бывший вратарь сборной Бразилии, чемпион мира-1970.