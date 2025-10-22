Дембеле считает, что Мбаппе заслуживает «Золотой мяч»: «Однажды он его выиграет, надеюсь. Он только и делает, что забивает»

— Заслуживает, учитывая, какая у него карьера. Он очень хорошо начал сезон — только и делает, что забивает. Он мой друг, и я надеюсь, что он будет продолжать в том же духе.
— Заслуживает ли Мбаппе «Золотой мяч»?
— Заслуживает, учитывая, какая у него карьера. Он очень хорошо начал сезон — только и делает, что забивает. Он мой друг, и я надеюсь, что он будет продолжать в том же духе.
Надеюсь, однажды он выиграет «Золотой мяч», — сказал форвард «ПСЖ».