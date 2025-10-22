Домашний хлеб, который ты выпекаешь из домашних ингредиентов, — замечательный продукт, потому что это очень хороший пребиотик. Он идет на пользу организму, здоровью. Поэтому немножко хлеба можно, — сказал Хосе Блеса, работавший в «Аль-Насре» Криштиану Роналду.
Экс-диетолог «Аль-Насра» Роналду: «Домашний хлеб — замечательный продукт, это хороший пребиотик, немножко его можно. Углеводы в рационе считают злом необоснованно»
"Я могу сказать, что углеводы необоснованно считают самым большим злом в рационе. Это не совсем так. Если я хочу похудеть, я должен есть меньше [калорий], чем трачу.