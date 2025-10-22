Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Семак о 6:0 с «Оренбургом»: «Игра сложилась удачно для “Зенита” — много забили, порадовали болельщиков. У Адамова есть проблемы, у Горшкова все должно быть нормально»

В заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 6:0. «Зенит» играл в большинстве с 6-й минуты после удаления вингера «Оренбурга» Ацамаза Ревазова.

Источник: Спортс"

— Достаточно удачно сложилась для нас игра — и быстро забили, и удаление. Конечно, «Оренбургу» сложно пришлось вдесятером на протяжении практически всего матча. А мы много забили, порадовали болельщиков, молодежь наша почувствовала и вкус победы, и атмосферу стадиона.

Спасибо болельщикам, которые приходят нас поддерживать. Ребята все понимают, что Кубок России проходит без карты болельщика с большим стечением наших фанатов, которые здорово поддерживают, спасибо им большое.

— Видели, что у Юрия Горшкова были проблемы с ногой. Можно ли предварительно сказать, что с ним?

— Надеюсь, что у Юры все нормально. У Арсена Адамова есть определенные проблемы. Посмотрим, насколько они серьезные. Пока не могу сказать, но думаю, по Юре должно все быть нормально, по Арсену — вопрос, — сказал главный тренер «Зенита».