Педри просил удалить Беллингема, потрогавшего его за голову, когда хавбек «Барсы» лежал на газоне. Игрок «Реала» заявил судье, что это не красная «даже при Негрейре»

В одном из моментов матча хавбек мадридцев коснулся головы Педри, когда тот лежал на газоне после подката на нем. Полузащитник «Барсы» почувствовал руку англичанина и снова упал на землю.
Судья Сесар Сото Градо не обратил внимания на эпизод. Педри же потребовал удаления Беллингема, который возразил, что не заслуживает красной карточки.
«Даже при Негрейре», — сказал игрок «Реала» арбитру. Кадры с этими словами были показаны в программе El Día Después на Movistar+.
Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).