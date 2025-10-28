Ричмонд
Педри просил удалить Беллингема, потрогавшего его за голову, когда хавбек «Барсы» лежал на газоне. Игрок «Реала» заявил судье, что это не красная «даже при Негрейре»

«Реал» обыграл каталонский клуб со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги. Победный мяч в ворота каталонцев на 43-й минуте забил Джуд Беллингем, замкнув скидку партнера.

Источник: Спортс"

В одном из моментов матча хавбек мадридцев коснулся головы Педри, когда тот лежал на газоне после подката на нем. Полузащитник «Барсы» почувствовал руку англичанина и снова упал на землю.

Судья Сесар Сото Градо не обратил внимания на эпизод. Педри же потребовал удаления Беллингема, который возразил, что не заслуживает красной карточки.

«Даже при Негрейре», — сказал игрок «Реала» арбитру. Кадры с этими словами были показаны в программе El Día Después на Movistar+.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

