Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.11
П2
7.75
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.21
X
4.64
П2
1.62
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.05
П2
4.04
Футбол. Первая лига
01.11
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Защитник «Крыльев» Костанца: «Мне кажется, что россияне смогли бы выйти на чемпионат мира. Бразильцы, надеюсь, выиграют первенство в 2026 году»

"Я думаю, что сборная Бразилии обыграла бы Россию в товарищеском матче. Да, в российской команде много сильных футболистов, я каждую неделю играю против них в РПЛ и знаю о чем говорю.

Источник: Спортс"

При этом мне кажется, что россияне смогли бы выйти на чемпионат мира, если бы принимали участие в квалификационном турнире. Но бразильцы сильнее и, надеюсь, выиграют мировое первенство в 2026 году«, — сказал бразильский защитник “Крыльев Советов”.